Лоза раскритиковал сборную России за поражение от Сербии

Певец Юрий Лоза раскритиковал сборную России по футболу за поражение от Сербии в матче Лиги наций, передает Рейтинг Букмекеров.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:5.

«Позорище. Такой беспомощной команды я давно не видел. Более медленных нападающих, чем у нас, надо еще поискать. Они умудряются потоптаться на месте, даже выходя один на один», — сказал Лоза.



Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал капитана сборной России Георгия Джикию.