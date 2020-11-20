Уровень российского футбола сравнили с болотом

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов раскритиковал уровень российского футбола после ноябрьских матчей национальной сборной, передает Metaratings.ru.

Последние шесть игр национальная команда не может добиться победы. В ноябрьских матчах подопечные Черчесова сыграли вничью с Молдавией (0:0), проиграли Турции (2:3) и Сербии (0:5). Команда не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций и опустилась в третью корзину жеребьевки чемпионата мира — 2022.

«Как это можно было проиграть 0:5? Это утопия нашего футбола! Это такой позор! Тем более разгром от команды, которой ничего не надо… Но если оглядываться назад, то предпосылки были. Вы посмотрите, как наша сборная проводила последние матчи.

У нас футбол сейчас тонет. И неизвестно, когда он выплывет. Это такое болото…» — заявил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Локомотива» объяснила разгром от Сербии просчетами Черчесова.