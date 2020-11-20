Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Дзюбу

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов жестко прокомментировал уровень игры нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, передает Metaratings.ru.

Форвард не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи с Молдавией (контрольная игра, 0:0), Турцией (Лига наций, 2:3) и Сербией (Лига наций, 0:5) из-за того, что его видео интимного характера попало в интернет.

«Да что вы все с этим Дзюбой?! Он для меня кончился, когда его выгнали из «Зенита» в тульский «Арсенал». Дзюба только среди мусора привозных игроков может потолкаться, попихаться. И все. А на более высоком уровне — какой там Дзюба?!», — заявил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в шантаже Дзюбы могут отправиться в тюрьму на 7 лет.