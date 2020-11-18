Фигуристка Боброва поделилась ожиданиями от Гран-при России
Андрей Черников
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась ожиданиями от Гран-при России, передает «СЭ».
Напомним, соревнования пройдут в Москве с 20 по 22 ноября.
«Из наших прекрасных девушек я не буду никого отмечать. Все будет зависеть от чистоты катания и судейства. Оно разное на каждом старте. Хочется пожелать всем девочкам гладкого льда и чистого катания», — сказала Боброва.
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