В Европарламенте начался сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска

Шведский депутат Европарламента Карин Карлсбро начала сбор подписей за перенос чемпионата мира по хоккею из Минска, передает »Tut.By.

Напомним, турнир должен состояться в 2021 году. Минск должен провести соревнования совместно с Ригой.

«Спорт — это не политика. Но это не повод закрывать глаза на то, что происходит в Белоруссии. Мы не можем проводить турнир, когда протестующих арестовывают и пытают на улице», — сказала Карлсбро.



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