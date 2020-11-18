В Европарламенте начался сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска
Андрей Черников
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Шведский депутат Европарламента Карин Карлсбро начала сбор подписей за перенос чемпионата мира по хоккею из Минска, передает »Tut.By.
Напомним, турнир должен состояться в 2021 году. Минск должен провести соревнования совместно с Ригой.
«Спорт — это не политика. Но это не повод закрывать глаза на то, что происходит в Белоруссии. Мы не можем проводить турнир, когда протестующих арестовывают и пытают на улице», — сказала Карлсбро.
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