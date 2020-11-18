Тренер по фигурному катанию рассказал о «любви» к русским

Призер Олимпийских игр и тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о «любви» организаторов чемпионата Европы к русским, передает «РБК-Спорт».

По мнению тренера, раз отменили чемпионат четырех континентов, то отменят и чемпионат Европы. Жулин отмечает, что все люди сейчас зависят от коронавируса, и как долго будет длиться пандемия, никто не знает.

«При огромной «любви» к русским им проще отменить турнир, чем наблюдать за Трусовой и Щербаковой», — сказал он.

Напомним, что чемпионат Европы должен пройти в период с 25 по 31 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что The New York Times выпустила статью о слушаниях в CAS по делу между Россией и WADA.