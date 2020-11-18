The New York Times выпустила статью о слушаниях в CAS по делу между Россией и WADA

Американское издание The New York Times выпустила статью о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу между Россией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В статье говорится, что попытка России добиться отмены запрета на участие в международных спортивных соревнованиях обернулась использованием известного в судебных слушаниях оружия — эмоций. Издание отмечает, что в ходе закрытых слушаний спортивные чиновники из России отложили в сторону опровержения, юристы отошли от папок с бумагами и дали возможность шестерым российским спортсменам взять на себя основную роль.

«У них было единственное обращение: «Пожалуйста, не наказывайте нас», — передает The New York Times.

Напомним, в конце 2019 года WADA отстранила Россию на четыре года от международных соревнований. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в CAS.

Сообщается, что решение по делу будет принято до конца 2020 года.

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