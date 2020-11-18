Стала известна дата суда по делу ЦСКА

Стала известна дата суда по делу московского ЦСКА, сообщает Sport24.

Судебное заседание по поводу несоблюдения санитарных норм на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и московским «Динамо» (3:1) пройдет 23 ноября. Начало — 10:00 мск.

Напомним, что Роспотребнадзор обратился в суд в связи с установлением отсутствия контроля по недопущению скопления болельщиков на трибунах с учетом социального дистанцирования и отсутствием контроля за применением частью болельщиков средств индивидуальной защиты со стороны ЦСКА.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 31 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице.

В 15 туре РПЛ ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сыграет с футбольным клубом «Сочи». Начало — 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Хорватия не смогла удержать ничью в матче с Португалией.