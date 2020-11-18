Нападающий сборной Испании подвел итоги игры с командой Германии
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании дома разгромила национальную команду Германии.
Встреча прошла в Севилье и закончилась со счетом 6:0.
Нападающий сборной Испании и туринского «Ювентуса» Альваро Мората подвел итоги игры, передает Teledeporte.
«Хочу услышать, что теперь о нас говорят критики, после матча с командой, которая выиграла чемпионаты Европы и мира.
Это был наш лучший матч при Луисе Энрике», — сказал он.
Напомним, что поражение от сборной Испании стало для национальной команды Германии крупнейшим с 1931 года.
Ранее Хорватия не смогла удержать ничью в матче с Португалией.