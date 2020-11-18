Менеджер сборной Германии рассказал о возможной отставке главного тренера
Карен Саркисян
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В матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании дома разгромила национальную команду Германии.
Встреча прошла в Севилье и закончилась со счетом 6:0.
После игры генеральный менеджер сборной Германии рассказал о возможной отставке главного тренера Йоахима Лева, передает Twitter DW Sports.
«Мы по-прежнему и без вопросов доверяем Йоахиму Леву», — сказал он.
Напомним, что поражение от сборной Испании стало для национальной команды Германии крупнейшим с 1931 года.
Ранее Хорватия не смогла удержать ничью в матче с Португалией.
Germany team manager Oliver Bierhoff:— DW Sports (@dw_sports) November 17, 2020
"We still trust Joachim Löw, no question."#ESPGER pic.twitter.com/gtj0y3eY7l