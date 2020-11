В матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании дома разгромила национальную команду Германии.

Встреча прошла в Севилье и закончилась со счетом 6:0.

После игры генеральный менеджер сборной Германии рассказал о возможной отставке главного тренера Йоахима Лева, передает Twitter DW Sports.

«Мы по-прежнему и без вопросов доверяем Йоахиму Леву», — сказал он.

Напомним, что поражение от сборной Испании стало для национальной команды Германии крупнейшим с 1931 года.

Ранее Хорватия не смогла удержать ничью в матче с Португалией.

Germany team manager Oliver Bierhoff:



"We still trust Joachim Löw, no question."#ESPGER pic.twitter.com/gtj0y3eY7l