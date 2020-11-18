Рублев уступил Циципасу и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев во втором матче Итогового турнира ATP проиграл действующему чемпиону Стефаносу Циципасу из Греции.

Как сообщает «Чемпионат», противостояние в Лондоне продлилось 1 час и 59 минут. и закончилось со счетом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8)

К слову, на решающем тай-брейке отечественный атлет уступал 2:5, однако смог вывести счет на 6:5 при своей подаче. В итоге Рублев допустил двойную ошибку.

Напомним, что представитель России попал в группу «Лондон — 2020» к австрийцу Доминику Тиму и испанцу Рафаэлю Надалю. Последнему Рублев уже проиграл в первом круге.

Турнир в Лондоне завершится 22 ноября. Его призовой фонд составит $5,7 млн.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Надаль проиграл Тиму во втором матче Итогового турнира АТР.