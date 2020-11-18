Запашный оценил конфликт между Харитоновым и Яндиевым

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный порассуждал о резонансном конфликте между бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

13-го ноября в Москве экс-представитель UFC Яндиев напал на Харитонова и нанес ему несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Далее Харитонов написал заявление в полицию на Яндиева, после чего нападавшего задержали. 17-го числа спортсмен был выпущен из изолятора.

«С Харитоновым лично не знаком, так что не могу судить с его колокольни. Но будь у меня конфликт с товарищем, я заявление не писал бы. Тем более, пострадал только ты. Понимаю, если бы зацепило семью, женщину, просто человек мимо шедший пострадал. Тогда, возможно, стоило бы наказать. Да, травмы серьезные, однако ты к ним привык. Бывает. И в моей профессии дрессировщика мы к шрамам относимся с пониманием.

Да, в случае Харитонова фингалы и переломанный нос — составляющая его жизни. А вот поломать жизнь и посадить человека на несколько лет… Тебе с этим жить придется. Если сможет — значит, такой человек. Я бы не смог посадить своего бывшего товарища, даже если бы он был не прав... Если он психанул. Подчеркну, что речь идет о бывшем товарище — это веский аргумент», — цитирует спикера Sport24.

Ранее Харитонов рассказал, за что Яндиев избил его.