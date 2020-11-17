Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией

Молодежная сборная России сыграла вничью со сборной Словении в товарищеском матче.

Встреча прошла в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счетом 2:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ник Прелец и Давид Брекало.



У подопечных Михаила Галактионова отличились Солтмурад Бакаев и Данил Глебов.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» и национальной сборной России Матвей Сафонов не вылетел вместе со своей командой в Белград на матч шестого тура группового этапа Лиги наций против команды Сербии.