Появилось фото Загитовой в новом образе

Действующая олимпийская деревня в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова предстала на съемках телепроекта «Ледниковый период». Фото 18-летней спортсменки появилось в Instagram.

Загитова провела программу в облегающем мини-платье в серебристых пайетках и с черными рукавами.

Напомним, что фигуристка в декабре 2019 года объявила о приостановке своей профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании 2015 года Елизавета Туктамышева выполнила на тренировке четверной тулуп.