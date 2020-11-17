В МОК нашли пользу от «закона Родченкова»

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал принятый Сенатом США «закон Родченкова», согласно которому Штаты могут преследовать спортсменов, употреблявших запрещенные препараты, если они соревновались с представителями США. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении пресс-службы организации говорится о том, что данный законопроект фокусируется на окружении спортсменов, что соответствует политике МОК, так как до этого наблюдались различные структуры, находившиеся вокруг атлетов, причастные к применению допинга.

Также отмечается, что закон поможет применять санкции и наказывать тех, кто участвует в распространении и употреблении запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что негативное мнение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу принятия «закона Родченкова» связано с боязнью потерять влияние в антидопинговой глобальной системе.