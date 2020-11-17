Черчесов назвал задачу России в Лиге наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил задачу, стоящую перед командой в отборочном турнире Лиги наций. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, российская команда должна занять первое место в группе и получить повышение в дивизион А.

Также Черчесов заявил, что из-за серьезных проблем с составом сложно предсказать мотивацию и состав сборной Сербии, и отметил, что в каждой игре необходимо выпускать игроков, способных добиться положительного результата.

Ранее сообщалось, что матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и «Динамо» смогут посетить около семи тысяч человек.