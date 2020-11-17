Экс-президент «Локомотива» назвал самую популярную команду России

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» назвал самую популярную команду России.

По его мнению, подобное звание удерживает у себя столичный «Спартак».

«Если провести опрос сейчас, то думаю, что самым популярным окажется «Спартак». Он не воспринимается исключительно как «Спартак» Москва. В нем как будто бы еще что-это есть.

Усилия «Зенита», направленные на превращение в федеральную команду, где болеют повсеместно, не до конца реализованы», — сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба