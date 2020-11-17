Надаль проиграл Тиму во втором матче Итогового турнира АТР
Вадим Балканов
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл австрийцу Доминику Тиму во втором матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 2020 года, который проходит в Лондоне.
Поединок продолжался 2 часа 27 минут и завершился победой третьей ракетки мира — 7:6, 7:6.
27-летний Тим сделал шесть подач навылет, сделал две двойные ошибки, и спас один из двух брейкпойнтов.
В следующем матче Надаль встретится со Стефаносом Циципасом, а Тим сыграет с Андреем Рублевым.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о перспективах Даниила Медведева на Итоговом турнире АТР.