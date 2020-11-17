Кремль прокомментировал принятие «закона Родченкова»

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал принятие «закона Родченкова», передает РИА «Новости».

Напомним, что сенат Соединенных Штатов Америки (США) принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.

«Россию не устраивают попытки США распространять трансграничную практику под предлогом борьбы с допингом», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что сенат США принял законопроект Родченкова.