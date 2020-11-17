Канделаки отреагировала на принятие Cенатом США «закона Родченкова»
Карен Саркисян
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале отреагировала на принятие Cенатом Соединенных Штатов Америки (США) «закона Родченкова».
Напомним, что Cенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.
«Первым осужденным по «закону Родченкова» должен стать сам Родченков. Иначе закон не работает», — написала она.
Ранее сообщалось, что WADA обеспокоено принятием закона Родченкова.