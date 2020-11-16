Харитонов может быть выписан из больницы 20 ноября
Андрей Черников
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов может быть выписан из больницы 20 ноября, передает ТАСС.
Напомним, 13 ноября Харитонов был избит Адамом Яндиевым. У бойца сломан нос, сотрясение мозга, перелом орбитальной кости и рассечение.
«Сергей будет в больнице как минимум до пятницы. В пятницу его могут выписать, чтобы он продолжил лечение уже в другом месте. В том числе это касается и операции на носу», — сказали в команде спортсмена.
Ранее Харитонова признали потерпевшим по делу о драке с Яндиевым.