Киркоров возмутился оценками Бузовой в «Ледниковом периоде»

Певец Филипп Киркоров возмутился оценками артистки Ольги Бузовой в «Ледниковом периоде».

Напомним, Бузова и Дмитрий Соловьев получили 11,7 балла.



«У меня нет слов. Как могли появиться такие низкие оценки? Нельзя не заметить невероятный рост. Существенная разница всего за неделю. Считаю, что Ольга Бузова достойна оценки 6.0», — написал Киркоров в Instagram.



Ранее Бузова расплакалась из-за оценок жюри в «Ледниковом периоде».