В юношеской сборной России зафиксирована вспышка коронавируса
Андрей Черников
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В юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Telegram.
Сейчас команда находится на учебно-тренировочном сборе в Ставропольском крае.
В ходе тестирования заражение было выявлено у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба. Они находятся на карантине.
Ранее главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли заразился коронавирусом.