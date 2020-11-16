В юношеской сборной России зафиксирована вспышка коронавируса

В юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Telegram.

Сейчас команда находится на учебно-тренировочном сборе в Ставропольском крае.

В ходе тестирования заражение было выявлено у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба. Они находятся на карантине.



Ранее главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли заразился коронавирусом.