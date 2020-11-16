Харитонов ответил на обвинения Яндиева во лжи

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов прокомментировал обвинения Адама Яндиева во лжи, передает «СЭ».

Напомним, 13 ноября между спортсменами произошла драка. У Харитонова сломан нос, сотрясение мозга, рассечение и перелом орбитальной кости.



«Он может придумывать любые истории. Я за свои слова могу ответить. То что я давал деньги, то что я встречал, то что я относился как к другу. Хорошо относился и к его жене», — сказал Харитонов.



Ранее Харитонов рассказал о своем состоянии после драки с Яндиевым.