Харитонов ответил на обвинения Яндиева во лжи
Андрей Черников
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Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов прокомментировал обвинения Адама Яндиева во лжи, передает «СЭ».
Напомним, 13 ноября между спортсменами произошла драка. У Харитонова сломан нос, сотрясение мозга, рассечение и перелом орбитальной кости.
«Он может придумывать любые истории. Я за свои слова могу ответить. То что я давал деньги, то что я встречал, то что я относился как к другу. Хорошо относился и к его жене», — сказал Харитонов.
Ранее Харитонов рассказал о своем состоянии после драки с Яндиевым.