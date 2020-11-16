Харитонов рассказал о своем состоянии после драки с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов рассказал о своем состоянии после драки с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым, передает Sport24.

Напомним, что драка между Яндиевым и Харитоновым произошла 13-го ноября в Москве. В результате инцидента было возбуждено два уголовных дела.

«Сижу пока в больнице. Врачи решают — будем делать операцию или нет», — сказал Харитонов.

Ранее сообщалось, что боец UFC Яндиев отправлен в ИВС до избрания меры пресечения.