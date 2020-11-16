Бывший футболист сборной России назвал негодяями бригаду польских арбитров

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко назвал негодяями бригаду польских арбитров матча пятого тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия, передает Sport24.

Напомним, что встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции.

По словам бывшего футболиста, обидно, когда команды выходят играть в футбол и появляется человек в черной форме, который начинает свой концерт и влияет на результат матча. Павлюченко считает, что польский арбитр поставил пенальти в ворота сборной России, которого не было, и удалил защитника российской команды, которого не надо было удалять.

«Арбитры убили игру. Поляки русских не любят», — добавил он.

Напомним, что заключительный матч Лиги наций сборная России проведет 18 ноября в гостях против Сербии. Начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.