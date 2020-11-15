Черчесов оценил игру Алексея Миранчука за сборную России

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Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил игру Алексея Миранчука за национальную команду, передает Sport24.

Напомним, 15 ноября россияне проиграли сборной Турции со счетом 2:3.

«По двум ноябрьским матчам мы видели, что он повзрослел. Теперь надо показывать свои лидерские качества и, как мы говорим, ставить точки. Забивать голы и делать передачи», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов подвел итоги матча против Турции.