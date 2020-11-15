Черчесов оценил игру Алексея Миранчука за сборную России

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил игру Алексея Миранчука за национальную команду, передает Sport24.

Напомним, 15 ноября россияне проиграли сборной Турции со счетом 2:3.

«По двум ноябрьским матчам мы видели, что он повзрослел. Теперь надо показывать свои лидерские качества и, как мы говорим, ставить точки. Забивать голы и делать передачи», — сказал Черчесов.



Ранее Черчесов подвел итоги матча против Турции.