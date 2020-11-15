Боец Яндиев заявил, что не бил Харитонова кастетом

Боец смешанных единоборств (MMA) Адам Яндиев заявил, что не использовал кастет во время драки с Сергеем Харитоновым, передает «РЕН ТВ».

«Вы на эти руки посмотрите, там все видно. Надо детально все рассмотреть, был ли этот кастет», — заявил Яндиев.

На Яндиева заведено два уголовных дела по факту нападения на бойцов Харитонова и Руслана Абдо. Инцидент произошел 13 ноября.

Харитонов утверждает, что между ними произошел конфликт из-за финансового вопроса. У него диагностированы сотрясение мозга, травма глаза и перелом носа.



Ранее полиция задержала бойца MMA Яндиева за нападение на Харитонова.