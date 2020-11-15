Бестемьянова прокомментировала снятие Медведевой с московского этапа КР
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала снятие Медведевой с московского этапа Кубка России, передает «СЭ» .
Бестемьянова заявила, что не знает, в какой Медведева форме, чтобы говорить о ее конкурентоспособности.
«У Жени была травма. Она выходила всего лишь один раз на контрольные прокаты. Тогда было очевидно, что выступать ей мешает травма спины. Мне понравились ее программы — симпатичные», — сказала Бестемьянова.
Ранее Бестемьянова выразила недовольство пенсией в 90 тысяч рублей.