Сборная России сыграет с Турцией в белой форме

Сборная России сыграет в матче пятого тура группового этапа Лиги наций против Турции в белой форме. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Напомним, что стартовый свисток игры в Стамбуле прозвучит 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

После четырех туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.

Ранее сообщалось, что генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский высказался по поводу потенциального возвращения пива на стадионы.