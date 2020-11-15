Сборная России сыграет с Турцией в белой форме
Вадим Балканов
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Сборная России сыграет в матче пятого тура группового этапа Лиги наций против Турции в белой форме. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
Напомним, что стартовый свисток игры в Стамбуле прозвучит 15 ноября в 20:00 по московскому времени.
После четырех туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.
Ранее сообщалось, что генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский высказался по поводу потенциального возвращения пива на стадионы.
#НашиПарни сегодня в белом �� pic.twitter.com/x4JIilOgdw— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020