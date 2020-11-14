Стилист раскритиковала образы Загитовой в «Ледниковом периоде»

Стилист Валерия Лармадио раскритиковала образы действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Sports.ru.

По ее мнению, работающие с 18-летней спортсменкой люди подбирают ей неправильные фасоны и старомодные платья, которые не способны подчеркнуть достоинства ее фигуры.

Лармадио отметила, что наиболее удачные образы у Загитовой были в шоу, где закрыты плечи и руки.

«Из-за того, что она занималась спортом, у нее массивный верх. И это замечательно, это прекрасно». Но когда ей открывают верхнюю зону, то ее образ становится массивным и тяжелым, — сказала стилист.

Ранее сообщалось, что финал Гран-при по фигурному катанию — 2020 в Пекине отменен.