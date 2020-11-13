Орлов жестко раскритиковал сборную России за матч с Молдавией

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов жестко раскритиковал сборную России за товарищеский матч с Молдавией. Его слова передает YouTube-канал «ГСО Live».

По его словам, столь безвольный и неинтересный футбол отбивает желание у болельщиков следить за национальной командой.

«Вас показывают на всю страну. Это же товар лицом! Ну покажите себя, покажите, на что вы способны. Видимо, вам абсолютно безразлично мнение поклонников.

Меня удивляет отсутствие нерва игры. Это сборная страны. Не понимаю, почему так», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что глава селекционного отдела московского «Спартака» Нариман Акавов покидает клуб.