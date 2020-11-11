«ПСЖ» обсудил с отцом Месси возможный переход игрока

«Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант перехода нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает ESPN.

По информации источника, представители французской команды связывались с отцом и агентом нападающего Хорхе Месси. Парижане рассчитывают начать переговоры о переходе аргентинца в январе 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в семи матчах, в которых забил три мяча.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо не исключил, что клуб попытается приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.