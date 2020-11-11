Муса может вернуться в ЦСКА

Нигерийский нападающий Ахмед Муса может вернуться в московский ЦСКА, сообщает в своем Telegram-канале cпортивный журналист Иван Карпов.

По сообщению источника, ЦСКА уже начал переговоры с Мусой, который находится в статусе свободного агента.

Основной причиной желания московского клуба вернуть своего бывшего нападающего называется недовольство главного тренера Виктора Гончаренко игрой аргентинского нападающего Адольфо Гайча, который был приобретен в летнее трансферное окно.

Напомним, что Ахмед Муса играл за ЦСКА в период с 2012-го по 2016-й год. В 135 матчах за московский клуб нападающий забил 48 мячей.

После 14 туров туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА имеет 31 очко и идет на первом месте в турнирной таблице.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.