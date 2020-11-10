Депутат Госдумы высказался о скандале вокруг Дзюбы

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев высказался о скандале вокруг игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, передает Sport24.

По мнению депутата, в России защита персональных данных находится на невысоком уровне в отличие от других стран Запада. Лебедев отмечает, что в этом направлении есть где работать, но не столько законодателям, сколько правоприменителям.

«Я советую Артему официально обратиться в органы правоохранительной власти. Мы готовы взять дело на контроль и поспособствовать тому, чтобы правоохранительные органы приняли какие-то меры», — сказал он.

Напомним, что в социальных сетях с 8-го ноября начало распространяться видео интимного характера с участием Дзюбы, в результате чего игрок не был вызван на ноябрьские матчи сборной России.

Ранее Ургант высказался по поводу ситуации вокруг Дзюбы.