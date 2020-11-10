НБА объявила дату старта нового сезона
Карен Саркисян
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своем официальном сайте объявила дату старта нового сезона.
Представители клубов НБА проголосовали за старт сезона 22-го декабря.
«Предстоит обсудить детали, но профсоюз игроков уверен, что стороны достигнут соглашения», — сказано в заявлении.
Напомним, что прошлый чемпионат из-за пандемии коронавирусной инфекции был завершен досрочно.
Ранее на предвыборном митинге Трампа зрители оскорбляли Леброна Джеймса.