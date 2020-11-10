Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о новой произвольной программе, передает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По словам фигуристки, произвольную программу на тему «история любви» ей ставила Ши-Линн Бурн. Косторная отмечает, что в зависимости от настроения программу можно катать по-разному.

«Конечно, ее надо еще отрабатывать, а времени до Гран-при остается не так много. Поэтому я задержусь в Казани до конца соревнований», — добавила она.

Напомним, что на четвертом этапе Кубка России в Казани Косторная заняла второе место, уступив Александре Трусовой.

Ранее сообщалось, что Плющенко снял для Трусовой президентский номер в одном из отелей Казани.