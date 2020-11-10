Стали известны сроки восстановления Марио Фернандеса

Жорже Машадо, агент игрока московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, сообщил о сроках восстановления футболиста, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Фернандес был заменен в первом тайме матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с нидерландским «Фейеноордом» (1:3). Сообщалось, что у игрока была диагностирована травма задней поверхности бедра.

«Марио пропустил около двух недель», — сказал агент.

Напомним, что после 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА имеет 31 очко и идет на первом месте в турнирной таблице.

Ранее полузащитник ЦСКА Кучаев порассуждал на тему лидерства в РПЛ.