Ургант высказался по поводу ситуации вокруг Дзюбы

Телеведущий Иван Ургант высказался по поводу ситуации вокруг игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

По словам телеведущего, людям, которые критикуют Дзюбу, надо перестать быть лицемерами. Ургант отмечает, что врачи рекомендуют делать то, что делал игрок на видео, и это лучший способ для снятия стресса.

«Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной? Какой он вред может нанести команде?» — сказал он в эфире программы «Вечерний Ургант».

Напомним, что в социальных сетях с 8-го ноября начало распространяться видео интимного характера с участием Дзюбы, в результате чего игрок не был вызван на ноябрьские матчи сборной России.

Ранее сообщалось, что экс-партнер Дзюбы по «Спартаку» поделился мнением о сливе интимного видео.