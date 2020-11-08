Канделаки: Дзюба не поддался на цифровой шантаж

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telergam-канале прокомментировала ситуацию с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, чье интимное видео попало в сеть.

По ее мнению, ничего криминального в действиях 32-летнего форварда и капитана национальной сборной нет.

«Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».

Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался.

В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся», — написала Канделаки.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может стать новым капитаном сборной России.