Макгрегор по ошибке сместил Хабиба и возглавил рейтинг лучших бойцов MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор по ошибке сместил россиянина Хабиба Нурмагомедова и возглавил рейтинг лучших бойцов MMA (Pound-for-Pound).

Внимание на это обратили поклонники MMA, которые начали делиться скриншотами с официального сайта UFC в Twitter.

Напомним, что в настоящем рейтинге Pound-for-Pound Макгрегор занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что бой UFC Vegas 13 Хейниш — Аллен не состоится.

Khabib: Dismantles McGregor, Poirier, then Gaethje and asks UFC to make him Pound for Pound No.1



UFC: pic.twitter.com/deNIPgi8uO