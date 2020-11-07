Все футболисты «Лацио» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Карен Саркисян
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Врач «Лацио» Иво Пульчини сообщил, что все футболисты римского клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус, передает Football Italia.
По словам врача, все футболисты будут доступны для главного тренера Симоне Индзаги с 8 ноября.
«Мы уже сообщили об этом в местные органы здравоохранения», — сказал Пульчини.
Напомним, что «Лацио» — соперник «Зенита» по Лиге чемпионов.
В третьем туре группового этапа команды сыграли вничью в Петербурге — 1:1.
Матч четвертого тура состоится в Риме 24 ноября. Начало — 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что тренер «Тамбова» госпитализирован перед матчем с «Ахматом».