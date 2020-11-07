Все футболисты «Лацио» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Врач «Лацио» Иво Пульчини сообщил, что все футболисты римского клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус, передает Football Italia.

По словам врача, все футболисты будут доступны для главного тренера Симоне Индзаги с 8 ноября.

«Мы уже сообщили об этом в местные органы здравоохранения», — сказал Пульчини.

Напомним, что «Лацио» — соперник «Зенита» по Лиге чемпионов.

В третьем туре группового этапа команды сыграли вничью в Петербурге — 1:1.

Матч четвертого тура состоится в Риме 24 ноября. Начало — 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что тренер «Тамбова» госпитализирован перед матчем с «Ахматом».