Президент «Урала» остался доволен работой судей на матче со «Спартаком»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов остался доволен работой судей на матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, главный арбитр встречи Павел Кукуян справился со своими обязанностями и сумел избежать ошибок.

Также функционер отметил, что его команда имела шансы на победу после своего второго гола, однако реализовать созданные моменты им не удалось.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче против «Урала»