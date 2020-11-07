Тайсон и Джонс сразятся за пояс WBC Black Lives Matter

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом пройдет за специальный титул Всемирного боксерского совета WBC Black Lives Matter, сообщает BoxingScene.

Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом пройдет 28 ноября.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.

Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.

Ранее Джонс назвал себя «черным русским».