Тайсон и Джонс сразятся за пояс WBC Black Lives Matter
Антон Борисов
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Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом пройдет за специальный титул Всемирного боксерского совета WBC Black Lives Matter, сообщает BoxingScene.
Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом пройдет 28 ноября.
В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.
Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.