Экс-боец UFC обвинил Демократическую партию США в торговле людьми

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обвинил Демократическую партию США в торговле людьми, передает Sport24.

Напомним, 3 ноября в США прошли выборы президента. Сейчас продолжается подсчет голосов. От демократов на данный пост претендует Джо Байден.

«Сейчас демократы будут у власти. Они вложили в выборы все последние деньги, которые заработали на торговле людьми. Для них это был вопрос электрического стула или победы на выборах», — сказал Тактаров.



Ранее Тактаров рассказал о поездке на Украину.