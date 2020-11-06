Арбитр Вилков солгал членам КДК РФС при рассмотрении протеста «Рубина»

Арбитр Михаил Вилков солгал членам Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) при рассмотрении протеста «Рубина» по матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ходе заседания Апелляционного комитета Вилков заявил, что при рассмотрении соответствующего обращения от казанской команды в первой инстанции он ввел в заблуждение членов комиссии, неверно интерпретировав момент остановки игры.

Судья принес свои извинения КДК. Теперь апелляционный комитет намерен сформировать обращение к компетентным органам с целью рассмотрения поведения Вилкова.

Ранее сообщалось, что матч «Краснодар» — «Рубин» не будет переигран