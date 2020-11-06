У бывшего игрока «Спартака» Самохина диагностирован рак

У бывшего игрока московского «Спартака» Виктора Самохина выявлен рак желудка. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время он находится в НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, где решается вопрос о предстоящей операции.



Напомним, что 66-летний Самохин в 1979 году становился чемпионом СССР в составе «Спартака». В качестве тренера в период с 1996 по 2002 года шесть раз становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» о своем сопернике.