Новичок «Ливерпуля» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Антон Борисов
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В матче против бергамской «Аталанты» (5:0) португалец, перешедший в команду в летнее трансферное окно, оформил хет-трик.
Также на награду претендовали нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери.
Ранее были объявлены номинанты на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы.