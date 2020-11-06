Новичок «Ливерпуля» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче против бергамской «Аталанты» (5:0) португалец, перешедший в команду в летнее трансферное окно, оформил хет-трик.

Также на награду претендовали нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери.

Ранее были объявлены номинанты на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы.