РПЛ не заинтересована в создании Европейской премьер-лиги

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался об идее создания Европейской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что команды Германии, Испании, Италии, Франции и Англии, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», обсуждают создание нового турнира.

«По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее. Россия абсолютно не заинтересована в этом. Вы знаете, что даже наши клубы, которые занимают лидирующие позиции, конечно, никогда не попадут в эту лигу», — сказал Прядкин в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об идее создания Европейской премьер-лиги.