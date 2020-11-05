Игрок сборной России по хоккею Василий Подколзин поделился впечатлениями от победы над Финляндией в матче Кубка Карьяла, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 6:2.

«У сборной России не было каких-то мыслей перед матчем о том, как сыграем. В сборной я побольше играю, чем в СКА. Хоккей везде один, просто в национальной команде я чуть пораскрепощеннее», — сказал Подколзин.



Ранее Россия обыграла Финляндию в стартовом матче Кубка Карьяла.